Сегодня вечером будет второй раунд переговоров с РФ – Арестович

Алексей Арестович рассказал рассказал о втором раунде переговоров с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта. Об этом Суспільному сообщил руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Также он во время брифинга о положении на фронте заявил, что подтверждений участия войск Беларуси в войне РФ против Украины пока нет.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала Украина 24 заявила, что вскоре будет появляться много фейков о том, что какой-то город якобы капитулировал.

"Вы можете сейчас увидеть информацию о том, что какой-то города капитулировал, или какой-то мэр, или кто-то у власти. Могут появляться поддельные документы. Мы раскрыли информацию, про информационную спецоперацию врага, которая сейчас готовится. Нужно понимать, что никакой капитуляции не будет", – сказал она.

Кто вошел в состав делегаций

Украина: замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Россия: помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

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Переговоры РФ и Украины

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

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После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни.