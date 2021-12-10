Сезон гололеда открыт! Как уберечься от травмирования зимой

Украинцев предупредили об ухудшении погоды / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине начинается сезон гололедицы. Водители уже давно сменили "летнюю обувь" на зимнюю альтернативу. Пешеходам также нужно быть осторожнее и позаботиться о безопасной обуви на ближайшие пару месяцев.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
На Украину надвигается опасность
На территории всей Украины наблюдается гололедица на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.
В скользкий период следует быть очень аккуратными как водителям, так и пешеходам.
Как уберечься от травм в период гололеда
ГСЧС рекомендует носить соответствующую обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Специалисты также советуют обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.
А вот пожилым людям следует при ходьбе использовать палки или хотя бы одну палку для лучшей стойкости.
Прогулки для беременных женщин в гололедицу без сопровождения опасны. Также не стоит без необходимости выходить на улицу, если вы заболели или чувствуете слабость.
Основные рекомендации
- Купите "ледоступы" и надевайте их на подошвы и каблуки вашей обуви. Или сделайте подобную защиту собственноручно: наклейте двустороннюю липкую ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лестницу) и перед выходом натрите ее песком.
- При ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Лучше не держать их в карманах, также не нести сумки в руках. Оптимальный вариант в таком случае – рюкзак.
- Обходите металлические крышки люков, ведь они, как правило, покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и переворачиваться, что тоже очень опасно.
- Держитесь как можно дальше от домов – ближе к середине тротуара. Зимой, особенно в городах, существуют опасные сосульки, которые намерзают на крышах домов.
- Будьте особенно внимательны, когда переходите дорогу во время снегопада и в гололедицу. Помните, что в условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта.
- Не спешите и не делайте больших шагов, потому что так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.
- Если вы упали и через некоторое время почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах, заметили опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу в травмпункт.
"Будьте осмотрительны, выбирайте правильную обувь, не спешите при ходьбе и берегите себя", – добавил Минздрав.
Советы водителям
- Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижайте скорость до минимума.
- Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.
- В условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Как гололедица сковала Украину
Деревья валило на припаркованные автомобили. Пешеходы падали с ног. Машины вылетали в кювет. Так начался день 8 декабря у многих украинцев. Гололедица сковала страну. Ледяной дождь залил и столицу.
Где уже был апокалипсис
8 декабря Киев был скован пробками с самого утра. Дорога скользкая, трафик велик.
На каток была похожа и Винница. Автомобили не ехали – буксовали на месте. Из-за гололеда многие водители просто стояли с обеих сторон трассы. Другие на свой страх и риск не трогались.
Не льдом укрыло, так снегом замело Тернопольскую область. Область установила рекорд. Сама для себя – 35 ДТП за сутки. На дороге в центре Тернополя троллейбус развернуло. Он заехал на тротуар, а задняя часть перегородила пару полос. Замерли и фуры.
Раньше мы писали:
- Сильный туман и гололед. Киевлян предупредили о сложной ситуации на дорогах.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.