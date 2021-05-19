В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт (фото)

Учебник Авраменко с запретной ссылкой Коллаж "Сегодня"
В учебнике по украинскому языку ученики нашли ссылку, которая ведет на сайт с порнографией.
Ее заметил пользователь соцсетей toxacheep.
Линк был в учебнике для 10 класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".
Страница, где указали ссылку на порносайт. Скриншот
Страница, где указали ссылку на порносайт. Скриншот
Если ввести эту ссылку в строку поиска, появится страница с порнографическими видео.
Как подписан сайт при переходе по ссылке. Скриншот
Как выяснили ученики, автор, скорее всего, перепутал одну букву в ссылке. Novomyrgorod.com – сайт города, а Novomirgorod – сайт с запрещенным контентом.
Фото: скриншот
Сравнение сайтов. Скриншот
Напомним, ранее в двух учебниках по истории Украины для учеников старших классов изобразили карту Украины без оккупированного Россией Крыма.
Кроме того, мы рассказывали, чем еще отличились школьные учебники по разным предметам.
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