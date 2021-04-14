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Школьники могут получить 100 000 гривен: Кабмин назначил стипендии

14 апреля, 14:28

Сергей Мартынец

Правительство определило два вида стипендий – у школьников есть шанс хорошо заработать, но повезет только лучшим

Ученики с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии от 10 000 до 100 000 гривен.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов. В связи с распространением ковида будет продолжена практика, применявшаяся в прошлом учебном году.

Напомним, ранее Кабмин увеличил размер соцстипендии для детей-сирот. Теперь он составляет 150% размера прожиточного минимума для детей.

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Источник: Сегодня

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