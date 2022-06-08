Шмыгаль рассказал, что изменится в новом учебном году

В КМУ будут стараться, чтобы образовательный процесс был безопасным для детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году учебный год в Украине на большей части территории должен начаться в обычном режиме, дети будут ходить в школы, а не учиться по Zoom. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса.

Реклама

По его словам, безопасность детей — приоритет для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и общей безопасности учебного процесса.

Для этого Шмыгаль дал задание

ГСЧС, Минрегиона и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.

Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо.

Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения.

Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов.

Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения.

Обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо.

Ситуация с образованием

В этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно необходимо.

Украинские школы с 1 сентября могут вернуться к очной учебе. Но это будет разрешено только тем учебным заведениям, которые оборудованы укрытиями.

Реклама

Также сайт "Сегодня" публиковал 6 сервисов для онлайн-обучения, саморазвития и получения информации.