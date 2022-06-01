"Скандальное" прозрение? Шольц пообещал поставить Украине современные системы ПВО

Олаф Шольц заявил о передаче систем ПВО Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации", сообщает DW.
Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.
Кроме того, Шольц заявил, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США. Эти системы не смогут нацеливаться на российскую территорию.
Что такое IRIS-T
Cухопутный ЗРК средней дальности IRIS-T SLM предназначен для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 км, его досягаемость по высоте составляет 20 км.
Ракеты малой дальности противовоздушной обороны IRIS-T имеют класс "воздух-воздух", они оснащены охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.
С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств.
Помощь от Германии
- За последние два месяца Германия свела к минимуму военную помощь Украине. В частности, за период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства Германии.
- В середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.
- Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были только запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.
- Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".