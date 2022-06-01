"Скандальное" прозрение? Шольц пообещал поставить Украине современные системы ПВО

Олаф Шольц заявил о передаче систем ПВО Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации", сообщает DW.

Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

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Кроме того, Шольц заявил, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США. Эти системы не смогут нацеливаться на российскую территорию.

Что такое IRIS-T

Cухопутный ЗРК средней дальности IRIS-T SLM предназначен для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 км, его досягаемость по высоте составляет 20 км.

Ракеты малой дальности противовоздушной обороны IRIS-T имеют класс "воздух-воздух", они оснащены охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

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С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств.

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