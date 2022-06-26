Шойгу приехал в Украину? Что известно (видео)

Сергея Шойгу заметили в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Украину на оккупированные территории. Он проинспектировал группировку войск, посетил командные пункты, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях российских оккупантов на главных направлениях.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как стало известно, во время визита Шойгу также вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" героя РФ и Ордена Мужества.

Куда именно приезжал министр, не уточняется.

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Шойгу выступил в Минобороны РФ с заявлением о войне в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с марта прокомментировал войну в Украине. Как сообщает BBC, глава оборонного ведомства заявил, что план по якобы "освобождению" так называемых "ДНР" и "ЛНР" выполняется последовательно.

"Последовательно реализуется план по "освобождению" Донецкой и Луганской "народных республик", – сообщил Шойгу, выступая на коллегии Минобороны РФ.

Он также добавил, что на оккупированных Россией территориях якобы налаживается "мирная жизнь". При этом Шойгу обвинил США и другие западные страны в том, что они делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца", – сказал глава Минобороны России.

Ранее мы рассказывали, что российские полковники недовольны Кремлем и руководителями так называемой "спецоперации" России в Украине. В частности, они констатируют, что министр обороны РФ Сергей Шойгу абсолютно некомпетентен в военном деле, а президента Владимира Путина обвиняют в провале в войне с Украиной.