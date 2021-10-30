Штамм "Дельта" не действует на вакцины? Ответ Комаровского

Евгений Комаровский рекомендует прививаться уже имеющимися вакцинами. Коллаж "Сегодня".

Кандидат медицинских наук и популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что все зарегистрированные в украине вакцины работают против "Дельта".

Об этом он сказал в программе "Итоги месяца с Евгением Комаровским" на канале "Украина 24".

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Штамм Дельта

"Если был бы тот Уханьский штамм давали бы стопроцентную защиту от симптоматической болезни, но от мутировавшего вируса они дают легкую форму, они защищают от реанимации, вот эта их задача. Мы все должны знать, откуда в этот мир приходит мутация, следующая: если у вас много антител – вы не заболеете, если у вас нет антител, вы заболеете сразу, какой бы вирус к вам попал. Если у вас слабая защита – в организме людей происходит мутация", – сказал Комаровский.

Смотрите полный эфир программы "Итоги месяца с Евгением Комаровским" на канале "Украина 24".

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