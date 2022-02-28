Штурм Бердянска продолжается — оккупанты атаковали порт (видео)

Армия РФ продолжает атаковать Бердянск / Коллаж "Сегодня"

В сети появилось видео атаки агрессора на Бердянск. Мощные удары наносятся по морскому торговому порту.

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На кадрах видно сильную вспышку в районе побережья. После взрыва над портом появляется облако из дыма.

Как сообщала ранее пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, войска РФ заняли здания исполкома и Нацполиции. Исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло сообщал о том, что оккупанты предлагали продолжить работу городских органов власти, но под контролем вооруженных людей.

Местное правительство отклонило предложение и всем составом оперативного штаба покинуло здание исполкома. Сейчас, по словам Свидло, они продолжают работать и координировать деятельность оперативного штаба удаленно.