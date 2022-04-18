"Шуток в мою сторону стало больше": как живется Владимиру Путину в Украине

Владимир Путин из города Хмельницкий. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине, согласно регистрационных баз, проживают как минимум 6 мужчин, имеющих фамилию Путин и при этом имя – Владимир. Как живется после 24 февраля в Украине с таким сочетанием имени и фамилии, когда самого известного носителя ненавидит вся Украина и полмира – это мы спросили у украинского Владимира Путина.

Как рассказал "Сегодня" 50-летний тезка Путина, он живет в Хмельницкой области, ранее работал заместителем начальника управления ЖКХ мэрии Хмельницкого, имеет опыт утепления домов, никогда не ел щей, но всегда рад родному украинскому борщу.

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"Шуток в мою сторону, конечно, стало больше. Например, на блокпосту проверяют документы, вчитываются в имя и фамилию, после чего говорят, мол, все, Путина поймали. Но я не идентифицирую себя с российским президентом, у меня к России негативное отношение", – говорит Владимир Путин.

К этому добавляет, что как и миллионам украинцев, в его край тоже пришла война и падали ракеты.

"Несколько прилетов к нам все же было. На второй день войны нужно было ехать в Винницу. Никогда не забуду пробку протяженностью около 50 км…", – говорит Владимир Путин.

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Путины в Украине торгуют недвижимостью, чаем и пряностями

Также мы узнали, чем в Украине занимаются другие однофамильцы президента страны-агрессора.

Например, Путин из города Белая Церковь Киевской области в госреестре предпринимателей числится как специалист по работе с недвижимостью.

Путин из черновицкого села Малинцы, согласно реестру, торговал чаем и пряностями.

Путин из села Козельщина Полтавской области числился как предприниматель сферы образования.

Согласно реестру, есть Путины и в Киевской области. Например, Путин из Обухова занимается предпринимательством в сфере компьютерных технологий.

Еще один Путин числился предпринимателем в городе Канев Черкасской области, где покоится прах Тараса Шевченко.

Всего, согласно регистрационным данным, в Украине проживают как минимум 112 человек с фамилией Путин.

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Ранее мы сообщали, что в США арестовали чернокожего Владимира Путина.

Также напомним, как живется тезкам нового президента Украины: в стране минимум 33 Владимира Зеленского.