Синоптик назвала дату резкого похолодания в Украине

В ближайшие дни погода изменится - достаем теплые вещи. Коллаж: "Сегодня"

Теплая и солнечная погода в Украине будет примерно еще сутки, а с 18 сентября резко похолодает и дождей будут заливать всю территорию страны.

Об этом рассказала в своем прогнозе погоды синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 17 сентября на значительной территории Украины будет еще вполне теплая погода с температурой воздуха 17-22 градуса.

На севере и северо-востоке будет прохладней, 11-17 градусов.

Дожди завтра охватят почти все западные области, немного заденет Винницкую, Житомирскую и Одесскую области. На остальной территории будет сухая погода.

На выходных и в понедельник станет больше дождей и сильней похолодает.

"Бабье лето потихоньку заканчивается. Но еще может быть второе бабье лето в октябре… Основной скачок температуры вниз будет в субботу и воскресенье, начало недели тоже будет холодным", – сказал Диденко.

В Киеве завтра температура будет комфортной, в районе 19 градусов. Осадков не ожидается. А в Укргидрометцентре уточнили, что в столице на выходных тоже ждем похолодания до 12-14 градусов и дожди.

Суббота

Воскресенье

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.