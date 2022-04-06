Синоптик рассказала, когда в Украине будет +20 тепла

С 7 апреля в Украине потеплеет / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украину идет потепление, уже 7 апреля температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. Об этом на свей странице в Facebook рассказала народный синоптик Наталка Диденко.
"7 апреля днем максимальная температура воздуха в большинстве наших регионов составит +14+20 градусов. Немного свежее будет на берегу моря и в Карпатах, +9+12 градусов", – говорится в сообщении.
По ее словам, ветер будет порывистым – разгонит нечисть, перевернет, надеемся, гиены-корабли, очистит воздух от дыма или смога.
Также в четверг будет много солнца, в западных районах будет облачно.
"Осадков не ожидается в большинстве регионов Украины, лишь небольшие — на Волыни, Ровенской области, Львовщине и Закарпатье. Так что завтра, если будет такая возможность и учитывая все меры безопасности, стоит походить, погулять, погреть нос на солнышке", – написала Диденко.
Синоптик отметила, что после Благовещения можно много сеять, сажать, заниматься зеленью, цветами – обновлять ежегодную жизнь и красоту, даже после всего. Так и будем делать.
Диденко рассказала, что Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, завтра +18+20 градусов. Без осадков, с солнечным светом и весенним ветром.
Как пережить перепады температуры?
- Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.
- Нужно полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
- Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
- Полноценно надо питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.
- Следует следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.