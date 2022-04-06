Синоптик рассказала, когда в Украине будет +20 тепла

С 7 апреля в Украине потеплеет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину идет потепление, уже 7 апреля температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. Об этом на свей странице в Facebook рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

"7 апреля днем максимальная температура воздуха в большинстве наших регионов составит +14+20 градусов. Немного свежее будет на берегу моря и в Карпатах, +9+12 градусов", – говорится в сообщении.

По ее словам, ветер будет порывистым – разгонит нечисть, перевернет, надеемся, гиены-корабли, очистит воздух от дыма или смога.

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Также в четверг будет много солнца, в западных районах будет облачно.

"Осадков не ожидается в большинстве регионов Украины, лишь небольшие — на Волыни, Ровенской области, Львовщине и Закарпатье. Так что завтра, если будет такая возможность и учитывая все меры безопасности, стоит походить, погулять, погреть нос на солнышке", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что после Благовещения можно много сеять, сажать, заниматься зеленью, цветами – обновлять ежегодную жизнь и красоту, даже после всего. Так и будем делать.

Диденко рассказала, что Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, завтра +18+20 градусов. Без осадков, с солнечным светом и весенним ветром.

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Как пережить перепады температуры?