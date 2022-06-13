Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди

В некоторых областях пройдут дожди / Фото: Коллаж: Сегодня

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на понедельник 13 июня. В Украине немного спадет жара, в некоторых областях прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха не превысит 30 градусов в большинстве регионов, только в Приазовье ожидается до +33 градусов. В Киеве осадков не ожидается. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Днем в восточной части Украины и западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.

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Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 14-19°, на юге страны до 22°, днем +28+33 градуса, в северных областях +25+30 градусов.

В Киеве 13 июня без осадков; температура ночью +17+19, днем +27+29 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

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Отметим, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческим людям трудно собраться с мыслями. Упадок сил наблюдается и у тех, кто занимается физическим трудом.

В жаркие дни очень важно беречься от перегрева. Врачи советуют не забывать о солнцезащитных средствах и головных уборах, пить побольше воды, отказаться от алкоголя, кофе и черного чая. Также не рекомендуется без крайней необходимости выходить днем на солнце.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. Также украинцев предупреждали, что в жаркую погоду усиливается вероятность пожаров, поэтому нужно быть осторожными.

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Кроме того, мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.