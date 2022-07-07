Синоптики встревожили прогнозом погоды в Украине

Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на 8 июля. В этот день во многих областях пройдут дожди с грозами. На востоке и частично в западных регионах будет без осадков и солнечно. В Киеве также прогнозируют ливни. Температура воздуха днем в столице составит максимум 26 градусов тепла. Ветер ожидается южный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 8 июля

В западных областях днем столбики термометров поднимутся выше 25 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях 24-26. Синоптики обещают дожди с грозами, кроме Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

На юге дневная температура приблизится к 32-градусной отметке. Ожидаются дожди с грозами, кроме Херсонской области.

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В центральных областях в пятницу прогнозируют дождь, днем 24-26 градуса.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается 26-28 градусов, будет дождливо.

В восточных областях 8 июля будет тепло, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 30-32 градуса.

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В Киеве и области будет дождь с грозой. Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.

В этот день будет дождливо в некоторых областях

Чем опасны перепады погоды

Изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства у тех людей, которые являются метеозависимыми. Часто появляется повышенная утомляемость не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности.

Перепады погоды могут вызывать головную боль, перепады артериального давления, головокружения. В такие дни лучше ограничить активную физическую деятельность.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года. Также напомним, кто подвержен метеозависимости.