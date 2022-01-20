"Сиротству — нет!": в Днепропетровской области женщина подарила любовь тем, кто больше всего в ней нуждается

Почти десятилетие она воспитывает приемных детей. Из-за проблем со здоровьем Галина Калиниченко из Днепропетровской области не может иметь детей. Своей любовью она решила делиться с теми, кто в этом особенно нуждается.

У Кирилла — новая семья!

Трехлетний Кирилл еще учится говорить так, чтобы его понимали присутствующие. Только полтора места назад он попал в приемную семью Калиниченко.

Реклама

"После того как мы все встретились, ехали домой, Таисия сказала: либо он, либо никто", — говорит приемная мать Галина Калиниченко.

"Я хотела себе сестренку. Но когда я увидела Кирилла, мне стало все равно кого. Главное, чтобы был друг", — рассказывает приемная дочь Таисия Жукалюк.

Мальчик до сих пор боится воды, а темные пятна ему напоминают тараканов. В какой именно семье он жил раньше – Галина не знает. Но в данный момент это и неважно. Ведь ребенок в тепле, чистоте и безопасности. А главное, существуют близкие люди — названые мама, брат и сестра.

"У него кровать, комната. Покоя как можно больше", — говорит приемная мать Галина Калиниченко.

Дети на попечении

Галина взяла на попечение троих детей.

"Когда у меня появилась возможность, я стала мамой двоих детей за две недели. Мы очень хотели, но не знали, как это будет", — рассказывает Галина.

Воспитывать сирот, переживших отказ или потерю родителей, – нелегко. Каждый день Галина прививает им любовь к семье. Рассказывать о детях без слез не может. Все помогают младшему Кириллу как можно быстрее адаптироваться в семье.

Реклама

"Для меня самое главное, что младшего сынишку захотели мои дети. Семья и тот уют, любовь и счастье, которое они получают — это самое главное, самое необходимое им для дальнейшей жизни", — отметила приемная мать Галина Калиниченко.

"Сиротству — нет!"

Собственным опытом делится Галина в сети. Даже написала статью на портале Национального усыновления "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова, который уже не в первый раз поздравляет семью с зимними праздниками.

"Мы хотим сказать огромное спасибо Фонду Рината Ахметова, порталу "Сиротству — нет!", так как чем больше людей будет об этом знать, тем меньше будет у нас брошенных детей. Родители, которые ищут детей, они тоже очень страдают в тот момент, когда они их еще не нашли. И вот этими усилиями они находят друг друга. Это очень важно", — говорит приемная мать Галина Калиниченко.

Акции "Ринат Ахметов — детям" уже более двадцати лет. Только за последние 14 лет поздравления от благотворителя получили почти миллион мальчиков и девочек.

Читайте также