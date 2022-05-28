Системы залпового огня Украине, переговоры Финляндии и Швеции и другие важные события 28 мая

Газета The New York Times пишет про возможную отправку систем залпового огня Украине, а Финляндия и Швеция начали переговоры с Турцией. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 28 мая, газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, вскоре стороны продолжат диалог по заявкам скандинавских государств на вступление в НАТО

Белый дом утвердил отправку систем залпового огня Украине

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО). Вероятно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), сообщила 27 мая газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

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По сведениям одного из них, американские РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, которые корректируются со спутников.

Финляндия и Швеция начали переговоры с Турцией относительно НАТО

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, вскоре стороны продолжат диалог по заявкам скандинавских государств на вступление в НАТО. Об этом сообщает в пятницу, 27 мая, CNN со ссылкой на заявление Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Глава финского внешнеполитического ведомства полон оптимизма по результативности переговоров с турецкими властями. Он заверил, что Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса рано или поздно.

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"Не буду прибегать к подробностям, но между Финляндией, Швецией и Турцией продолжается очень активный диалог, который мы будем поддерживать всеми возможными средствами. Подозреваю, что НАТО сделает то же самое", – заявил Хаависто.

Как выехать из Одессы 28 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 28 мая.

Поезд, который 28 мая курсирует из Одессы за границу:

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18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 28 мая курсируют из Одессы в пределах Украины: