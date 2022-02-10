Ситуация напряженная: боевики на востоке готовят провокации (видео)

На Донбассе оккупанты пытаются продвинуться поближе к позициям Вооруженных сил. Такие попытки наблюдают армейцы в Старогнатовке, расположенной в 30 километрах от украинско-российской границы. Что думают военные на передовой о маневрах врага и угрозе вторжения — расспросил военный корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.
Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".
Какая ситуация на фронте?
К украинским позициям диверсанты сунутся, как только солнце садится. Бойцы не исключают, что оккупанты хотят продвинуться вперед и закрепиться поближе к позициям наших армейцев.
"Укрепляются, усиливаются, возможно, готовят какие-то провокации", — говорит военнослужащий ВСУ Дмитрий.
Возле Старогонатовки расстояния между позициями наших военных и врагом слишком велики. Так что стрелкового оружия наемники против армейцев не применяют. А вот больший калибр здесь вместо "доброго дня" и "вечера".
"Все бывает, но мы ко всему готовы. Скажут "вперед" — пойдем вперед. Назад не пойдем, такой команды не будет", — подчеркнул военнослужащий ВСУ Богдан.
Богдан на войне с самого начала. Как и его собратья, о возможной новой агрессии России узнает из новостей. Многих людей в нашей стране интересует, что об этом всем думают бойцы на передовой. На самом деле по большей части об этом не думают вообще.
"Я не знаю, для кого-то война может и начинается, а мы уже воюем восемь лет. Мы готовимся, совершенствуемся, передаем навыки молодым. Мы готовы. Поэтому можете спокойно заниматься своим делом, а мы здесь сделаем свое", — отметил военнослужащий ВСУ Богдан.
От этих позиций до российской границы каких-нибудь три десятка километров. Если оккупанты вздумают новую агрессию, то эти ребята почувствуют чуть ли не первыми. Но точно никто не побежит.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.