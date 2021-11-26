Ситуация ухудшилась? Во Львове продлили жесткий карантин

Усиленный карантин в городе продлится, по меньшей мере, до 13 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о продлении усиленного карантина во Львове до 13 декабря.
Об этом по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.
"Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. 605 больных ковидом находятся в городских медицинских учреждениях, Львов находится в красной зоне", – сообщил Москаленко.
Он также добавил, что комиссия ТЭБ и ЧС предоставила предупреждение за нарушение карантинных требований для ряда заведений в городе:
- спорткомплекс "Евроспорт",
- "Eros show bar" (площадь Рынок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),
- Кинотеатр Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.
Недавно во Львове ослабили карантин
Во Львове учащиеся 5-11 классов с понедельника, 22 ноября, продолжили обучение в очном формате. Также в городе отменили часть и других правил.
Мэр Андрей Садовый подчеркнул, что в городе возобновляются некоторые заведения, но Львов продолжает находится в красной зоне.
"Восстанавливают работу, с соблюдением отдельного протокола, учреждения культуры, кружки и секции. Львов не выходит из красной зоны! Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", – добавил глава города.
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