Ситуация ухудшилась? Во Львове продлили жесткий карантин

Усиленный карантин в городе продлится, по меньшей мере, до 13 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о продлении усиленного карантина во Львове до 13 декабря.

Об этом по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

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"Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. 605 больных ковидом находятся в городских медицинских учреждениях, Львов находится в красной зоне", – сообщил Москаленко.

Он также добавил, что комиссия ТЭБ и ЧС предоставила предупреждение за нарушение карантинных требований для ряда заведений в городе:

спорткомплекс "Евроспорт",

"Eros show bar" (площадь Рынок, 11),

"Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),

"Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),

Кинотеатр Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.

Недавно во Львове ослабили карантин

Во Львове учащиеся 5-11 классов с понедельника, 22 ноября, продолжили обучение в очном формате. Также в городе отменили часть и других правил.

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Мэр Андрей Садовый подчеркнул, что в городе возобновляются некоторые заведения, но Львов продолжает находится в красной зоне.

"Восстанавливают работу, с соблюдением отдельного протокола, учреждения культуры, кружки и секции. Львов не выходит из красной зоны! Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", – добавил глава города.

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