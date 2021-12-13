Ситуация улучшается? Красную зону карантина покинут еще две области

Сейчас в красной зоне 10 областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня
Еще две области в Украине могут покинуть красную зону карантина уже в ближайшее время. Таким образом, в ней останется 8 регионов.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.
По его словам, 5 недель подряд в Украине снижаются показатели заболеваемости коронавирусом.
"За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую" , – сказал он.
Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.
Карантинные зоны в Украине 13 декабря
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (область).
Оранжевая зона
- Донецкая,
- Закарпатская
- Одесская (область).
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая (область).
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