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Ситуация улучшается? Красную зону карантина покинут еще две области

Инна Собора
13 декабря, 10:16
В ближайшее время соберется Государственная комиссия по ТЕБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса

Сейчас в красной зоне 10 областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще две области в Украине могут покинуть красную зону карантина уже в ближайшее время. Таким образом, в ней останется 8 регионов.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

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По его словам, 5 недель подряд в Украине снижаются показатели заболеваемости коронавирусом.

"За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую" , – сказал он.

Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

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Карантинные зоны в Украине 13 декабря

Красная зона

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская (область).

Оранжевая зона

  • Донецкая,
  • Закарпатская
  • Одесская (область).

Желтая зона

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  • г. Киев
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая (область).

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