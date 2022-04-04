Скандал с Тищенко — пообедал во львовском ресторане, а заплатить забыл?

У Тищенко ответили на обвинения в неуплате ресторанного счета / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны новые подробности инцидента, который произошел на днях в одном из львовских ресторанов с нардепом Николаем Тищенко. Изначально на своей странице в Facebook директор отеля, в котором находится ресторан, Андрей Вильчинский, сообщил, что нардеп Николай Тищенко покушал, не расплатившись.

"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться. Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", — написал Вильчинский.

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В самом отеле нам подтвердили подлинность поста своего руководителя.

"На сегодняшний день от компании был выставлен счет для оплаты. В связи с задержкой работы банковской системы мы не можем точно сказать, поступила ли уже оплата. Ждем и надеемся, что этот неприятный инцидент будет исчерпан", — заявили нам в отеле.

В окружении Николая Тищенко прокомментировали появившуюся информацию и подтвердили, что нардеп таки посещал этот ресторан.

"Николай Тищенко был в этом ресторане, насколько известно, выпил там кофе, расплатился и ушел. После того как в его адрес появились претензии, мы пробовали связаться с автором претензий, предложили показать якобы неоплаченный чек, но с нами на связь никто из ресторана так и не вышел. Мы просили показать фото чека. Если действительно официант что-то нам не "пробил", после чего что-то осталось неоплаченным, то мы готовы были бы оплатить. Но нам никто не ответил", — говорит помощница нардепа Эвелина Андриевская.

По ее словам, подоплекой таких претензий может быть своего рода месть — в прошлом Николай Тищенко, участвуя в проекте "Ревизор" не поставил этому ресторану хорошей оценки. Также в окружении нардепа не исключили, что свой чек не оплатил кто-то другой, а в ресторане неуплату приписали Тищенко.

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