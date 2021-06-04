Скандал с восхождением на Эверест. Украинку обвинили в мошенничестве

Женщина настаивает, что взошла на вершину, но ее обвиняют во лжи – подробности скандала

Украинская альпинистка Кристина Мохнацкая попала в скандал, который связан с ее восхождением на самую высокую гору Эверест. Горный гид Алексей Пономаренко заявляет, что фотография женщины с вершины – фотошоп.

Об этом он написал в Facebook.

"Итак, все наконец выяснилось, Кристина придумала байку о героическом спасении шерпы, у которого не было чая и болела голова, и как бы не дошла до вершины 10 метров. Сейчас ее страница или удалена, или заблокирована. Но внимательный читатель спросит, а что же тогда за фото с вершины она публиковала в качестве доказательства? Я обещал вам доказать ее мошенничество, и я выполняю обещание. Слева оригинал фото от ее шерпы, справа фотошоп от Кристины как доказательство вершины. Но они идентичны", – пишет Пономаренко.

Гид уверяет, что альпинистка специально размыла фотографию.

В частности, Пономаренко акцентирует внимание на затяжке перчатки левой руки и на то, как падает тень. Фото: facebook.com/vlasnaliga

Что произошло

1 июня в Университете Короля Даниила сообщили, что в семь часов утра Кристина Мохнацкая поднялась на вершину Эвереста. Однако другие украинцы, которые поднимались на вершину в этот же день, стали отрицать, что она поднялась на Эверест.

Сама же альпинистка в соцcети заявила, что взошла на гору и показала фото.

Ранее мы сообщали, что в Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей месяц назад.

Также напомним, украинка сошла на семь высочайших точек мира.

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