Скандальное заявление Кадырова по Украине и жестокое убийство врача под Киевом — главные новости за ночь

Кадыров предположил, что из-за Зеленского Украину могут присоединить к России, а под Киевом двое мужчин убили врача из Ровенской области/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
"Украинцы — наш народ": Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.
Украинцы назвали причины, почему страна плохо развивается
Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Такое мнение высказали 68,5 процента респондентов, принявших участие в социологическом опросе Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
США пригрозили России "опасными" санкциями в случае нападения на Украину
Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину. В то же время она не рассказала, будут ли санкции направлены непосредственно против президента РФ Владимира Путина.
Тело нашли в лесополосе: под Киевом жестоко убили врача из Ровенской области
Под Киевом двое мужчин убили 50-летнего мужчину из Ровенской области — главного врача одного из местных санаториев. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.