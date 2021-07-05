Скандалы с нардепом из "Слуги народа": лампочка горела, но Шарика больше нет

Имя депутата уже всплывало в нашумевшей истории. Узнали, что происходит сейчас и какие перспективы у нового скандала

После нашумевшей истории, когда полиция остановила авто нардепа Евгения Брагаря от "Слуги народа" и заподозрила его в наркотическом опьянении, многие вспомнили и другой известный скандал с его участием – предложение продать собаку за субсидии. "Сегодня" разобрались, что происходит.

Горела ли лампочка?

В воскресенье, 4 июля, нардепа остановила полиция – якобы не работала подсветка заднего номера на авто.

"Это стало поводом вывести меня из автомобиля. Когда я посмотрел на подсветку, то увидел, что лишь одна из двух лампочек возле номера не горела. Кроме того, номерной знак был виден. Когда я вышел из машины, то сразу все забыли о номерном знаке. На меня составили протокол. Сейчас я жду результатов официальной экспертизы, ожидается, что он будет готов в субботу", – рассказал нам Брагарь.

По словам нардепа, он сделал альтернативный тест, который показал, что в его крови не обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

"Как физлицо планирую обратиться с заявлением на действия полицейских в ГБР", – уточнил Брагарь.

Впрочем, полиция уже начала служебную проверку. Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, будет детально выяснено, почему у полицейских были выключены нагрудные видеокамеры во время общения с водителем.

Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

В свою очередь юристы говорят, что неработающая подсветка номера – почти самое частое, за что останавливают патрульные полицейские. При этом адвокаты подчеркивают, что здесь важно наличие видеозаписи с нагрудных камер полицейских.

"Если же у полицейских нет видеозаписи, то перспектив у административного дела (в отношении водителя. – Авт.) нет. Его закроют. А у водителя есть перспективы подать в суд и выиграть дело, – рассказал нам адвокат Иван Либерман. – Кстати, этот случай обнажил проблему. Хорошо, что он произошел с депутатом, потому как, возможно, в будущем поможет простым людям доказывать свою правоту. В полиции винят водителей в том, что, мол, лампочки возле номеров горят очень слабо. И штрафуют на ровном месте. Ко мне обращаются многие водители, которых останавливают именно из-за подсветки. Перспективы у таких дел хорошие – у меня все подобные дела выигрышны".

Шарика больше нет

Зимой прошлого года нардеп Евгений Брагарь отличился тем, что в телестудии скандально ответил на вопрос пенсионерки о субсидиях. Когда 66-летняя жительница села Аджамка Кировоградской области Любовь Колючая спросила депутата, как прожить на пенсию в 2 тыс. грн, когда за газ нужно заплатить более 2 тыс. грн, Брагарь ответил, что, мол, можно продать собаку и на эти деньги жить. Позже выяснилось, что у Любови Павловны собака-дворняжка по кличке Шарик. Спустя более года после этой истории оказалось, что теперь Любови Павловне нечего продавать, если бы даже и захотела.

"Зимой умер муж Любови Павловны, а через неделю умерла и собака. Сейчас женщина осталась одна", – сообщила нам поселковая староста Аджамки Татьяна Зайченко.

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