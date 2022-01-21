Сколько пингвинов живет у станции "Академик Вернадский"? Полярники посчитали (фото)

Пингвины временно обитают у"Академика Вернадского" / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле антарктической станции "Академик Вернадский" живут 2310 взрослых пингвинов и 599 птенцов.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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Фото: Оксана Савенко

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях:

акватория была постоянно забита льдом, поэтому пингвинам сложно было достать пищу;

рекордные снегопады: хоть пингвины приспособлены к этому, но все же гнезда были засыпаны;

традиционные атаки хищников. Из-за них количество малышей меньше, чем в предыдущие годы.

Фото: Оксана Савенко

В центре уточнили, что окончательные итоги по "демографической ситуации" можно будет сделать в конце сезона.

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"Но несмотря на все птенцы растут и активно изучают окружающий мир. Совсем скоро они начнут собираться в ясли и будут готовиться к взрослой жизни", - написали в публикации.

Фото: Оксана Савенко

Какие пингвины живут на острове?

Основной вид пингвинов, которые живут возле станции, – это субантарктические пингвины. Их также называют "осли" за характерный крик, или же дженту от английского названия "gentoo".

Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон. В это время строят гнезда из камней, создают пары и откладывают яйца. И яйца, и малышей поочередно высиживают оба родителя. Примерно через месяц появляются птенцы.