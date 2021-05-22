В Украине сделали более миллиона прививок от COVID-19. Сколько украинцев получили вторую дозу?

С начала прививочной кампании привито 977 011 человек

17 583 человека привито против COVID-19 за сутки 21 мая. Фото: Интерфакс

За сутки 21 мая 17 583 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 6 091 человек, полностью иммунизированы – 11 492 человека. А за время кампании получили две дозы – 72 302.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram.

"С начала прививочной кампании привито 977 011 человек, из них получили одну дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок", – говорится в сообщении.

Фото: МОЗ Реклама

В течение суток работали:

300 мобильных бригад,

336 пункты прививки.

По состоянию на 21 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек.

Ранее Управление по санитарному контролю за производством продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов разрешило вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Также такое же решение приняла Канада.