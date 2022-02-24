Сколько военных погибло в первый день вторжения? Арестович ответил

Какие потери в ВСУ за утро 24 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате обстрелов российских военный погибли более 40 украинских защитников, еще несколько десятков пострадали. Однако эти потери намного меньше, чем ожидали в РФ.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович во время брифинга.
Он уточнил, что первая атака российских войск провалилась – РФ ожидала, что потерь будет намного больше. Однако никаких серьезных ударов по украинских ресурсах, боеприпасах или обороноспособности не смогли нанести.
"Подтверждена гибель нескольких десятков украинских военнослужащих. Это преимущественно за счет воздушных и ракетных ударов утром", – сказал Арестович.
Что происходит в других регионах?
- В Луганской области идут тяжелые бои. Пресс-служба пограничников сообщает об очередной "военной хитрости" врага.
"В Луганскую область на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно ввел в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ", – говорится в сообщении.
- В городе Чугуев Харьковской области в результате вражеских обстрелов начался пожар, погиб ребенок.
- В Одессе на улице Химической горит воинская часть Национальной гвардии. Огонь распространился на цеха, склады завода.
- В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города.