"Скорая" и маршрутка столкнулись в Днепропетровской области: пострадали шесть человек

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля скорой помощи. От столкновения маршрутка, наполненная людьми, слетела в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Авария произошла 16 октября в 19:49 в поселке Пидлужжя Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района.

Подробности ДТП

Столкнулись маршрутный междугородный микроавтобус Volkswagen LT-35, который ехал из Кременчуга в Днепр, и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen Jamper.

От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника.

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Кто получил ранения

В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Троих пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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