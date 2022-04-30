"Скучаю по сыну и жду, когда смогу вернуться на работу". История шахтера, раненого российским снарядом

Артем Червоный выжил после жуткого обстрела

Российское вторжение в Украину изменило, покалечило жизни и судьбы миллионов украинцев. Среди них оказался герой и нашей истории – Артем Червоный.

На аватарке у Артема Червоного – фото с сыном. И в вайбере, и в фейсбуке. Объясняет через кашель, медленно выговаривая слова: он – отец-одиночка. Сам растит сына почти с рождения. А теперь Максиму целых восемь лет. И впервые в жизни – такая долгая разлука. Последний раз мальчик видел папу почти при смерти. К счастью, Артем уже идет на поправку. И надеется увидеть сына после победы.

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Шахтер Артем Червоный был ранен по пути на работу, которой посвятил всю жизнь.

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Сколько раз Артему Червоному говорили, что он родился в рубашке. И еще повторяли множество поговорок, подчеркивающих его удивительное, счастливое везение. А он всего лишь опоздал на автобус, который шел на шахту Засядько 18 ноября 2007 года. Эти 20 минут спасли ему жизнь: вся его смена погибла на самой большой шахтной аварии за годы независимой Украины. 106 человек, шахтеров и спасателей, убил взрыв метана.

То, что у шахтеров ответственная и часто рисковая работа Артем знал хорошо. Его отец тоже был шахтером. Да и сам Артем проработал 11 лет на шахтах. Он был и горными мастером, командиром взвода ППС (горными спасателем). А последние 2.5 года работал в ДТЭК ШУ Першотравенское, начальником смены производственной службы. Его обязанности – это согласование работы всей шахты, проверка безопасности людей и оборудования. В общем – постоянная бдительность, чтобы вовремя найти и устранить любые опасности на шахте.

Состояние опасности – вообще обычное дело для Артема. Уже 8 лет как в 60 километрах от родного Покровска выстрелы и взрывы. Но в Покровске живут родители, на шахте – друзья. И шахта должна работать – от нее зависит свет и тепло для украинцев, и это осознание всегда есть у шахтеров, особенно у потомственных, как Артем Червоный.

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"Мысли уехать куда-то даже не было. У меня тут работа, вся жизнь. Да и никогда бы не подумал, что прилетит именно к нам", – размышляет он.

Но прилетело.

16 марта Артем вышел на четвертую смену. Она начинается в полночь, значит на остановке автобуса, идущего на шахту, надо быть в 22.20. Автобус чуть опаздывал. Пассажиры на остановке – еще трое мужчин – выглядывали его на горизонте. Как только автобус показался – Артем сделал пару шагов вперед.

Треск, странный шум, взрыв. Обожгло грудь, стало трудно дышать. Сам метнулся обратно к остановке. Увидел на своей куртке дырку на груди.

Потом – кто-то разрезал его куртку, а кто-то звонил в скорую. Коллеги донесли его до автобуса другой шахты, проезжающего мимо. Тот отвез в Покровск, в больницу. Впервые в жизни Артему, который всегда спасал других, нужна была помощь самому.

"Меня сразу положили на носилки. ИВЛ, капельница. Врач молодой, но очень внимательный, сразу сказал так: это 50 на 50, доживет ли он до утра", – вспоминает Артем.

Оказалось: российские военные сбросили кассетную бомбу. То, что никто не погиб – еще одно чудо. Но осколки попали в легкие и бронхи Артема. В следующие недели ему несколько раз пробивали легкие, выкачивали жидкость. Врачи и медсестры почти не отходили от раненого: Артем уверен, что выжил благодаря их заботе.

"Сначала я даже не говорил. Только переписывался. Коллеги много писали, беспокоились", – говорит Артем.

Но любимый Покровск все-таки пришлось оставить. После выписки Артему надо было лечиться у торакального хирурга – специалиста по легким. Такие врачи есть в Днепре, куда сейчас переехал Артем.

"Скучаю по сыну очень. Когда меня ранило – пришлось отправить его заграницу вместе с матерью. Мне мои родители всегда очень помогали, но я и их заставил выехать на Западную Украину", – объясняет он.

Восстанавливаться еще немало: Артем только начал потихоньку говорить и медленно подниматься по лестнице. Пятый этаж пока еще приходится покорять, как Говерлу. Один из осколков российской бомбы так и останется в нем навсегда. Хирурги сказали: слишком сложно вынимать, но можно жить и так, с кусочком металла внутри.

В ШУ "Першотравенское" Артем, конечно, собирается вернуться. Это же больше, чем работа: это его фронт.

"Большинство наших ребят и не думают никуда уезжать. Шахта же не может остановиться: в Украине нужен уголь, свет, тепло", – говорит Артем.

Действительно, и уголь, и свет, и тепло – очень нужны. Все это могут обеспечить такие люди как Артем Червоный и его коллеги-шахтеры Украины. И не приходится сомневаться, что на них в этом можно полностью положиться.