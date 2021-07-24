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SkyUp открывает прямые рейсы в узбекистанский Навои: сколько стоит билет

24 июля, 07:00

Ирина Ковальчук

В компании рассказали, в какой день недели будут летать самолеты в узбекский город и какие условия для путешественников

С августа авиакомпания SkyUp открывает прямые рейси в центр горнодобывающей промышленности Узбекистана – город Наводи. Самолеты будут туда летать раз в неделю. Ранее украинцы могли воспользоваться прямыми рейсами лоукостера в Ташкент.

Об этом сообщили на сайте компании.

В Навои рейсы будут осуществляться раз в неделю по вторникам.

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Стоимость билетов:

При путешествии в Узбекистан гражданам Украине необходимо иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, который был сделан за 72 часа до въезда в страну.

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По прибытии необходимо будет заполнить анкету, в которой указать адрес места жительства/пребывания. Если поездка в Узбекистан краткосрочная, это также необходимо указать в анкете.

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Отбывание 14-дневной самоизоляции не требуется, хотя официально это требование правительство Республики Узбекистан не отменяло.

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

Ранее сообщалось, что SkyUp запускает новый рейс в Грецию.

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