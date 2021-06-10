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"Слава Украине" – откуда появился патриотический лозунг и что думают историки о претензиях Кремля

10 июня, 21:17

Виталий Семченко

Журналисты "Сегодня" решили разобраться – откуда родом "Слава Украине" и как это выражение стало частью украинского общества

Презентация новой формы украинских футболистов вызвала шквал претензий со стороны Кремля – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Еще больший скандал разгорелся после того, как УЕФА обязала сборную убрать с одежды надпись "Героям слава" якобы из-за политического подтекста.

Журналисты "Сегодня" решили разобраться – откуда родом лозунг "Слава Украине" и как это выражение стало частью украинского общества.

Россию раздражает все, что укрепляет украинское общество

Глава Института национальной памяти Антон Дробович считает, что скандал вокруг формы связан не с лозунгом – Россию раздражает все, что укрепляет украинскую гражданскую и политическую идентичность.

"Как только Россия поняла, что ее претензии на Крым не будут признаны, она изменила свою аргументацию и переключилась на лозунги – чтобы хоть как-то сохранить лицо. Кремль раздражает тот факт, что у Украины есть свои обычаи, символы, приветствия. Выражение "Слава Украине" имеет столетнюю историю. А после Революции Достоинства оно вообще стало общепринятым приветствием", – отметил он.

Также историк подчеркнул, что подобными решениями УЕФА дискредитирует сама себя и демонстрирует свою политизированность. И единственный способ сохранить лицо в сложившей ситуации – это отозвать все претензии к украинской сборной.

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Такого же мнения придерживается и народный депутат Владимир Вятрович. По его словам, политизирует Чемпионат не лозунг "Героям Слава", а российские возражения на этот счет.

"Это исторический лозунг, который повлиял на борьбу за независимость Украины. Поэтому не удивительно, что он вызывает такие заявления со стороны РФ. Я убежден, что политизацией является не использование "Слава Украине", а как раз попытка снять этот лозунг с формы. Ну, я понимаю, что официальное приветствие ВСУ раздражает Кремль. Так же как и и само существование Украины. УЕФА должна занять очень четкую позицию и не поддерживать такого рода провокации", – подчеркнул он.

"Слава Украине" – от УНР до современности

Сегодня этот лозунг стал неотъемлемой часть украинского общества. Все – от школьника до президента – используют "Слава Украине! Героям слава!". А ведь впервые патриотическое выражение появился еще во времена Украинской революции 1917-1921 годов и в то время оно также символизировало борьбу за независимость нации.

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"В сотнях много лошадей расседланы, и все имеют попущенные подпруги. Про конную атаку нечего и думать. Надо вытянуть вражескую пехоту с бугорков, ибо, как подтянут пулеметы, упадут наши лошади. Остался единственный выход – пешая атака: "Москали, прочь! Слава!", – из книги "Черные запорожцы. Воспоминания командира 1-го конного полка Черных запорожцев Армии УНР".

"Речь шла прежде всего про сердюков, которые хорошо маршировали, громко выкрикивали "Слава Украине! – Гетману Слава", – писал генерал Всеволод Петрив.

"Когда возник вопрос об организационном приветствии, похоже на то, что именно Юрий Артюшенко предложил использовать приветствие черношлычников: "Слава Украине!" – "Казакам слава!". Предложение общество приняло, но с уточнением – отвечать надо было: "Героям слава!", – говорится в воспоминаниях Петра Дяченко.

"Обязательные слова полного приветствия: "Слава Украине – ответ – "Героям слава". Допускается сокращение привета – "Слава" – "Слава".

Листовка УПА. Художник – Нил Хасевич

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