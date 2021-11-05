След России в организации марша антивакцинаторов и страшная статистика ДТП в Украине — главные новости за ночь

В маршах антивакцинаторов может быть виновата Россия, а в Украине с начала года 2,5 тысячи человек погибли в ДТП/Коллаж: Сегодня
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
"Надеемся, украинцы разберутся". США заявили о причастности России к маршу антивакцинаторов в Киеве
США допускают причастность России к организации и проведению акции антивакцинаторов в центре Киева. Идентичный протест с идентичными лозунгами и плакатами происходил также в Кишиневе.
Умер режиссер Театра на Подоле Виталий Малахов
Умер украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов. Ему было 67 лет.
"Неограниченные полномочия президента": Гончаренко объяснил генсеку Совета Европы ситуацию в Украине
Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко поднял вопрос свободы слова в Украине и закона о деолигархизации во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Сейчас генсек пребывает в Украине с рабочим визитом.
2,5 тысячи смертей с начала года: генеральный прокурор Ирина Венедиктова привела жуткую статистику ДТП
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала статистику смертей в дорожно-транспортных происшествиях. С начала 2021 года 800 детей пострадали в авариях.