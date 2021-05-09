Слишком тепло не будет: чем порадует погода на 9 мая (карта)

Сильнее всего воздух прогреется на Закарпатье и в некоторых других западных областях, холоднее всего – на востоке страны

/ Фото: Сегодня

Украина пережила серьезные заморозки в ночь на 9 мая, теперь ожидается прохладный, но солнечный день. Температура воздуха в среднем ожидается в диапазоне 13-16 градусов тепла, ветер 7-12 м/с. Осадков не будет по всей стране, но на западе пока что теплее, чем в центре и на востоке.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Реклама

Температура воздуха на западе и севере страны составит в основном 15-17 градусов тепла, переменная облачность. При этом в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях температура будет достигать 19 градусов тепла.

В центре Украины воздух прогреется до 13-16 градусов. Дождя не будет. На востоке – в основном до 15 градусов тепла, но уже тоже без осадков.

Напомним, апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны тоже стоит ожидать температурных качелей и дождей – "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на весь май. А о том, как весенняя непогода повлияла на будущий урожай ягод и картофеля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня