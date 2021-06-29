Сложная, но плановая. Кравчуку сделали операцию на сердце

Учитывая уровень хирурга, со здоровьем Леонида Макаровича все должно быть хорошо

Первому президенту, главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" сообщил журналист Дмитрий Гордон.

"Мы разговаривали накануне, это была плановая операция. Сложная, но плановая. Поэтому, учитывая уровень хирурга, который ее делал, со здоровьем Леонида Макаровича, я думаю и уверен, все будет хорошо. Пожелаем ему, конечно же, скорейшего выздоровления и возвращения в строй", – рассказал Гордон.

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Напомним, на днях Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный договор о нераспространении ядерного оружия, потому что не допускает инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.