Слышно на весь город: в Сети сообщают об автоматных очередях на границе с Беларусью

В Сети сообщают об автоматных очередях на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети очевидцы сообщили, что в городе Славутич, что на границе с Беларусью, слышны автоматные очереди.

Об этом пишут в Telegram-канале Headlines Украина.

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Детали

Как рассказали очевидцы, в городе Славутич, что на границе с Беларусью, слышны автоматные очереди.

"На весь город слышно", – подчеркнули пользователи Сети.

Что говорят в полиции?

Полиция Киевской области сообщила сайту "Сегодня", что к ним никто из жителей пока что не обращался. Пограничники заявили:

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"Сейчас проверим эту информацию и сообщим", – сказали сайту "Сегодня".

Границу с Беларусью будут охранять 8,5 тысячи правоохранителей

Украинские правоохранители уже отправились на места дислокации у границы с Беларусью. В частности, в качестве дополнительных сил для пограничного контроля были направлены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских", – заявил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, украинские границы дополнительно будут охранять 3 тысячи военных Госпогранслужбы, 3,5 тысячи – служащих Нацгвардии и еще 2 тысячи полицейских.

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"Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", – добавил министр.

Ситуация на белорусско-польской границе

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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