Смартфоны от Зеленского: как пенсионеры относятся к такой инициативе — опрос

Не все хотят новый смартфон от Зеленского/Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пенсионерам, которые пройдут вакцинацию, смартфоны и льготные тарифы на интернет. Получить гаджет могут люди, которым исполнилось 60 лет.

Сайт "Сегодня" поинтересовался у людей, взяли бы они смартфон от Зеленского.

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Что говорят люди?

Многие говорят, что им такие "подарки" не нужны. Некоторые отмечают, что вместо смартфонов хотели бы деньги. Другие готовы получить такой "подарок" от президента.

Кроме того, попадались и люди, которые вообще не вакцинированы и не хотят получить гаджет. Стоит заметить, что телефон, как обещает Зеленский, дадут лишь тем, кто имеет 3 дозы вакцины от COVID-19.

Нашлись и те, кто посоветовал лучше деньги, которые будут выделены на закупку гаджетов, отдать на армию.

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Что говорят мобильные операторы?

Помимо самого бесплатного устройства, пенсионерам обещали к ним и очень выгодный льготный тарифный план.

По словам пресс-секретаря "Киевстара" Ирины Леличенко, детали реализации проекта пока неизвестны.

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Она также отметила, что уже сейчас более 400 тысяч абонентов "Киевстара" пользуются специальными тарифами для старшего поколения, стоимость которых ниже, чем в обычных.

Ничего конкретного о новой президентской программе не смогли сказать и в "Vodafone". По словам пиар-директора мобильного оператора Виктории Рубан, они находятся на стадии диалога и ждут конкретных предложений от власти.

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