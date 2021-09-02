Смерть украинца Дмитрия Никифоренко в Польше: одна из версий

В МИД сообщили версии следствия. Фото: коллаж "Сегодня"

СМИ в четверг сообщили о смерти в городе Вроцлаве (Польша) 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств его смерти, после задержания полицией.

"Мы сейчас устанавливаем все обстоятельства произошедшего с украинцем в Польше", – сказал "Сегодня" спикер МИДа Олег Николенко.

По его словам, дипломаты ждут итогов судебных экспертиз.

К этому в украинском МИД добавили, что одной из версий следствия действительно является превышение полномочий польскими силовиками по отношению к украинцу.

Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

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