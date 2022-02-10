Смертельное ДТП с кортежем Ярославского. В прокуратуре раскрыли детали (видео)

Кортеж Александра Ярославского устроил смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В прокуратуре Харьковской области заявили, что смертельное ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского произошло возле города Чугуев Харьковской области. Тело сбитого мужчины нашли водители, которые проезжали мимо.

Об этом сообщил "Сегодня" спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Пока неизвестно о личности погибшего. Это мужчина около 50 лет. Он умер на месте происшествия от множественных переломов и травм.

На месте ДТП обнаружили номерные знаки авто кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"На следующий день пришел человек в полицию, который сообщил, что именно он был за рулем машины и что сбил человека – не знал. Он думал, что это какой-то предмет или животное. Скорее всего человек шел по дороге и его сбила машина", – заявил Чубенко.

Он отметил, что подозреваемый в аварии работает в компании Ярославского.

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Сейчас начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч.2 ст.286 УКУ (ДТП с погибшим лицом) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности). Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы.

"В этом деле допросят всех личностей, которые возможно причастны к ДТП. Следствие проверит все данные. Автомобиль уже осмотрели и там есть повреждения, которые характерны для аварии", – добавил Чубенко.

Что известно о ДТП с автомобилем бизнесмена

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартовое, и что придет в райотдел дать показания. Водителя, по состоянию на 12:00, уже допрашивали правоохранители.

Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В тоже время его и не опровергли.

"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартовое", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Но добавила, что уточнит информацию.

Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.

Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто

Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".