Смертельный взрыв в Киевской области и повышение тарифов Приватбанка – главные новости СЕГОДНЯ

Сегодня украинцы обсуждали, как у Байдена жестко обратились к Китаю из-за коронавируса, а в Киевской области из-за взрыва погиб человек

21 июня в Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке, ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24", а у Байдена жестко обратились к Китаю из-за коронавируса.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости понедельника.

Повышение тарифов на переводы через "Приват24"

Тарифы "Приват24" обновляются / Фото: УНИАН, Flickr

ПриватБанк начал повышать комиссии при переводе средств через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше 3 и не более 200 гривен). Расценки ввели в шести областях Украины.

Обращение Байдена к Китаю из-за COVID-19

Помощник Байдена призвал власти Китая допустить в страну еще одну группу расследователей. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай окажется в международной изоляции, если не позволит провести у себя расследование о происхождении коронавируса.

Тем временем Америка будет и дальше работать над тем, чтобы выяснить, как коронавирус SARS-CoV-2 вообще появился и кто несет за это ответственность.

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Взрыв в Белогородке Киевской области

Пожар в Белогородке. Фото: Киевская областная государственная администрация

В квартире на третьем этаже пятиэтажки прогремел взрыв, после этого начался пожар. В результате один мужчина погиб, его тело нашли на месте пожара. Еще трое – 13-летний ребенок и двое взрослых мужчин – в больнице.

Местные жители не смогут вернуться ночевать в свои квартиры – некоторые отправились к родственникам, остальным ищут место для ночлега. При этом спасатели и полицейские пока не готовы назвать причину взрыва. Это будут выяснять, когда возгорание окончательно потушат.

Как работать с электронной трудовой людям пенсионного возраста

Бумажные трудовые книжки выйдут из обихода / Фото: Сегодня

Согласно новому закону об электронных трудовых книжках, выплата пенсий будет назначаться автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Однако человек, который достиг пенсионного возраста, все равно сможет работать дальше и просить о более позднем выходе на пенсию. Но об этом нужно сообщить отдельно и до автоматического назначения пенсии.