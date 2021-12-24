Смертоносная "Дельта" и почти 100 тысяч смертей: что происходит с COVID-19 в Украине

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса и опасные штаммы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине 6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки, а также обнаружили новый смертоносный штамм "Дельта" в шести регионах страны. Сайт "Сегодня" решил рассказать о последних новостях коронавируса.
Статистика за сутки
За минувшие сутки:
- госпитализировали – 1646 человек;
- летальных исходов – 248;
- выздоровело – 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 637 038 человек;
- выздоровело – 3 408 294 человек;
- летальных случаев – 94 432;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.
Новый вариант штамма "Дельта" обнаружили в Украине
В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.
В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.
Главные характеристики нового варианта "Дельты":
- тяжелое течение болезни,
- высокая скорость инфицирования,
- высокая смертность.
Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:
- Днепра,
- Сум,
- Полтавы,
- Николаева,
- Житомира,
- Одессы.
Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в тому числе варианта AY.122.
Куда не пустят с домашним тестом на COVID-19
Экспресс-тесты на коронавирус можно купить в аптеках и сделать в домашних условиях, однако они не подходят для посещение общественных мест и поездок в общественном транспорте.
Куда не пустят:
- в рестораны,
- кинотеатры,
- спортивные залы,
- межрегиональный транспорт.
"Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", – объяснили в Минздраве.
Такие типы тестов рекомендуют использовать для самоконтроля.
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