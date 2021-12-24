Смертоносная "Дельта" и почти 100 тысяч смертей: что происходит с COVID-19 в Украине

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса и опасные штаммы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки, а также обнаружили новый смертоносный штамм "Дельта" в шести регионах страны. Сайт "Сегодня" решил рассказать о последних новостях коронавируса.

Статистика за сутки

За минувшие сутки:

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госпитализировали – 1646 человек;

летальных исходов – 248;

выздоровело – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 637 038 человек;

выздоровело – 3 408 294 человек;

летальных случаев – 94 432;

проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

Новый вариант штамма "Дельта" обнаружили в Украине

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.

В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.

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Главные характеристики нового варианта "Дельты":

тяжелое течение болезни,

высокая скорость инфицирования,

высокая смертность.

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

Днепра,

Сум,

Полтавы,

Николаева,

Житомира,

Одессы.

Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в тому числе варианта AY.122.

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Куда не пустят с домашним тестом на COVID-19

Экспресс-тесты на коронавирус можно купить в аптеках и сделать в домашних условиях, однако они не подходят для посещение общественных мест и поездок в общественном транспорте.

Куда не пустят:

в рестораны,

кинотеатры,

спортивные залы,

межрегиональный транспорт.

"Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", – объяснили в Минздраве.

Такие типы тестов рекомендуют использовать для самоконтроля.

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