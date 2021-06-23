Смогут ли путешествовать в ЕС привитые CoronaVac украинцы: МИД обнадежил

Вакцина китайской фармкомпании одобрена ВОЗ, но пока не одобрена ЕМА, хотя и уже на рассмотрении европейского регулятора

Вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech, которой сейчас прививают в Украине, пока не одобрена в Европейском союзе, но признана ВОЗ, поэтому решение о въезде украинцев, вакцинированных этим препаратом, каждое европейское государство принимает самостоятельно.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает издание "Гордон".

Государствам – членам ЕС рекомендуется предоставлять разрешение на въезд тем гражданам, которые по крайней мере за 14 дней до даты прибытия прошли полную вакцинацию одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) – это препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Что с CoronaVac

Вакцина CoronaVac одобрена ВОЗ, но пока не одобрена ЕМА, хотя он уже находится на рассмотрении европейского регулятора.

"Каждое государство – член ЕС может самостоятельно принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран с учетом принципа взаимности в случае, если они прошли полную вакцинацию вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения", - разъяснили во внешнеполитическом ведомстве.

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Признают ли в ЕС укранские паспорта вакцинации

В МИД также отметили, что Минздрав Украины заканчивает подготовку украинского сертификата о вакцинации и после его одобрения Кабмином МИД займется взаимным признанием таких сертификатов на двустороннем уровне с другими государствами.

В министерстве также напомнили, что в ЕС 14 июня был одобрен регламент о европейском цифровом сертификате COVID, который вступает в силу 1 июля 2021 года и создает условия для признания сертификатов вакцинации третьих стран, а сертификаты ЕС о вакцинации будут выдаваться всем лицам, привитым вакцинами, признанными EMA и ВОЗ.

Таким образом при условии признания украинских сертификатов Евросоюзом международный сертификат вакцинации, выданный в Украине после вакцинации CoronaVac, также будет действителен в ЕС.

Напомним, 11 июня Евросоюз принял решение ослабить ограничения на поездки для вакцинированных от COVID-19. Таким образом, люди, которые в течении 14 дней прошли полную вакцинацию от коронавируса, могут свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.