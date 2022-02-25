Снаряд России попал в жилой дом в Харькове – фото

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове снаряд Российской Федерации попал в жилой дом в спальном районе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Тут".

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На фото видны осколки стекла, а также разбитые окна и осыпавшиеся куски стены.

Снаряд Российской Федерации попал в жилой дом в Харькове.

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Обстрел Харькова

Как сообщил корреспондент "Сегодня", Харьков снова сильно обстреливают военные РФ. По всему городу слышны звуки канонад, но сирены не включают. Отметим, что самый мощный обстрел в районе Немышля.

"Все люди побежали в убежища. Сирен не было, они почему-то не во всех районах срабатывают", – говорят местные жители.

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В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.

Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.

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Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области. Терехов заверил, что с хлебом проблем в городе не будет – "Кулиничи" выпекают и поставляют его в магазины и супермаркеты.

С интернетом проблем в Харькове практически нет – только точечно.

Сейчас мусор не вывозят из города, но после обстрелов обещают заняться этим вопросом.

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