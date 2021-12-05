Снег и солнечно: какой будет погода в Украине 5 декабря (карта)

На Севере ожидается пасмурная погода. Коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 5 декабря, в разных регионах Украины будет идти снег – преимущественно мокрый или с дождем. На дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает Укргидрметцентр.
Погода в регионах
На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица. На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.
На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса. На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Ноябрь оказался самым теплым
Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.
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