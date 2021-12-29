Снегопады спровоцировали коллапс на дорогах: что происходит на трассах Украины

Снежить продолжает на территории четырех областей. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украину накрыла непогода. Местами наблюдаются снегопады, а в некоторых областях – дождь. Однако проезд на всех трассах обеспечен, ограничений и усложнений на дорогах государственного значения нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
Ситуация на дорогах
По состоянию на 17:00 на дорогах государственного значения работает 1482 единицы дорожной спецтехники.
Снежить продолжает на территории следующих областей:
- Черниговской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской.
В западных регионах и Луганской области – местами небольшой дождь. Спецтехника расчищает и обрабатывает пути противогололедными материалами. Состояние покрытия дорог – местами заснеженное. Проезд обеспечен, ограничений и усложнений на дорогах государственного значения нет.
В случае чрезвычайной ситуации на дороге следует обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора – 044 287 11 40.
Где ждать осложнения погоды
29-30 декабря в Николаевской и Донецкой областях ожидается сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый), в Запорожской – (I уровень опасности, желтый). В большинстве регионов на дорогах гололедица.
Температура днем 2-7 градусов мороза. В Закарпатье и в юго-восточной части -2+3 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
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