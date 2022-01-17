Снегопады возвращаются! Погода в Украине на 17 января

Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 17 декабря, будет снежной, но не везде. Несмотря на это, сильных морозов на всей территории страны не будет. В некоторых областях следует ожидать до 6 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в этот день осадков не будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там ожидается переменная облачность. На остальных территориях мокрый снег. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -1 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В северных регионах температура с -1 градуса мороза может подняться до +2 градусов. На юге прогнозируют самую теплую погоду – 2-6 градусов тепла.

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В Киеве ожидается мокрый снег, от -1 до +1 градусов тепла, а в Симферополе будет переменная облачность – 4-6 градусов тепла.

Что делать во время сильного ветра?