Снимаем пуховики? Синоптик порадовала теплым прогнозом погоды в Украине

В Украине улучшится погода 10 февраля. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 10 февраля, будет теплой. Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +10 градусов. На западе и юге местами ожидается до 12 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Чуть холоднее будет на востоке и северо-востоке Украины – от +2 до +5 градусов.

Ветер ожидается с юго-запада, запада, и умеренный, а местами будут сильные порывы (кроме южной части).

Мокрый снег и дождь вероятны в ближайшую ночь на западе и севере, завтра днем – в восточных и Днепропетровской областях.

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На остальной территории Украины – без существенных осадков.

В Киеве 10 февраля синоптик прогнозирует теплую погоду. Ночью ожидается 0-3 градуса тепла, а днем около +7 градусов.

Осадки немного будут ночью, а вот днем в четверг – преимущественно сухо. Ветер остается порывистым.