Снова будет "играть в футбол" котами? Под Харьковом судили 9-класницу

Подросток издевалась над животным и снимала на видео. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Печенегах Харьковской области состоялся суд по делу 9-класницы, которая пьяная футболила кота о бетонную стену.

Об этом пишет Веха (Харьков).

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На суд 15-летняя школьница пришла со своей матерью. Судья не наказал подростка, однако поручил соцслужбам взять семью на контроль.

"Двумя словами, девочку пожурили и простили. Социальной службе поручили контролировать девочку и докладывать, если снова будет играть в футбол котами. Поговорили и забыли", – сообщают очевидцы.

Что известно об инциденте

Недавно в Сети появилось видео, на котором видно, как, вероятно, нетрезвая школьница на улице схватила кота и ударила его ногой как мяч. В итоге животное улетело и ударилось в бетонную стену. После этого девочка-оператор и сама героиня видео начали громко смеяться.

На записи была ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района Харьковской области. В тот вечер она была пьяна. Также в соцсетях уточняют, что подросток раньше стояла на учете полиции.

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Делом занялась полиция

После инцидента неравнодушная жительница Харькова написала заявление в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Максимальное наказание за такое преступление – от 5 до 8 лет тюрьмы.

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"Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот убежал от школьницы", - отметили в пресс-службе.

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