Снова потопы и ураганы? В Украине объявили штормовое предупреждение

Завтра жителей некоторых областей ждет не только жара, но и сильные дожди с ледяными сюрпризами

В Украину вернулась жара, но жителям нескольких областей во вторник не очень повезет с погодой – ожидаются и штормовой ветер, и даже град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 27 июля во всех западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, завтра в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.

А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.