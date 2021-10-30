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Солнечно и без дождей: прогноз погоды на 30 октября (карта)

Оксана Тесленко
30 октября, 06:18
В Киеве днем ​​ожидается солнечная и ветреная погода

Самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов.

В субботу, 30 октября, погода в Украине будет теплее, чем в течение недели. Температура повысится на несколько градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

  • Дождей или осадков в этот день не ожидается, однако значительно усилится ветер во всех областях Украины. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.
  • Самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов. Ее смогут ощутить жители Сумщины, Харьковщины, Полтавщины и Луганщины.
  • Чуть выше градусы прогнозируют на Юге, Севере и в Центре. Зато теплее всего в субботу будет на Западе. Столбики термометров будут показывать от +14 до +18 градусов. Ночью не будет морозов. В западных областях – +2…+4, в восточных и южных – +5…+7.
  • В Киеве днем ​​ожидается солнечная и ветреная погода. Скорость ветра на территории будет достигать 5-10 м/с. Синоптики призывают украинцев одевать теплые вещи, в частности, шапку.

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