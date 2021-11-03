Солнечно, но ветрено: какой будет погода в Киеве 4 ноября

Солнечная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 4 ноября, в Киеве синоптики прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Максимальная температура воздуха днем составит 13 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Погода на 4 ноября
По прогнозам синоптиков, в Киеве 4 ноября ожидается прохладная и солнечная погода. Дождей не обещают.
Температура воздуха ночью в столице составит 2-4 градуса, а днем поднимется до 11-13 градусов тепла.
Стоит отметить, что в Киеве ожидается сильный порывистый ветер.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.