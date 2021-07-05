Соратника Ильи Кивы задержали – подозревают в покушении на убийство

Олег Ширяев может быть причастен к расстрелу бывшего добровольца и ветерана боевых действий на Донбассе Артема Мошенского

В Харькове задержан лидер общественного движения "Патриоты – за жизнь" Олег Ширяев – его подозревают в покушении на убийство.

Об этом сообщают Общественное Харьков и Newsroom.

Информацию о задержании подтверждает начальник Нацполиции Харьковской области Андрей Рубель.

Сотрудники уголовного розыска задержали Ширяева 5 июля у перекрестка улиц Сумская и Свободы в центре Харькова, когда он ехал в своей машине Toyota Land Cruiser Prado.

По неподтвержденным данным, его подозревают в причастности к покушению на убийство заместителя директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского. Кроме того, Ширяеву инкриминируют несколько других правонарушений.

Меру пресечения харьковчанину будут избирать 6 июля в Киевском райсуде Харькова.

Движение "Патриоты – за жизнь" было создано в прошлом месяце, его презентация состоялась в Киеве 18 июня. Одним из спикеров на учредительном съезде был нардеп Илья Кива.

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Напомним, что Мошенский – бывший доброволец и ветеран боевых действий на Донбассе, он принимал участие в боях в составе полка "Азов" и "Восточный корпус", основателем которого в свое время был Ширяев.

30 июня на улице Джерельной в Харькове в него несколько раз выстрелили, когда он сидел в своей машине. Мужчина получил два пулевых ранения из травматического оружия (в том числе в шею), сейчас он в больнице.

Напомним, ранее в этом году в Тернопольской области ветерана АТО обвинили в убийстве одного из злоумышленников, которые пришли к нему домой после словесной перепалки.

А в марте в Киеве похитили и убили 39-летнего участника АТО Александра Мандича – троих преступников уже задержали, им грозит пожизненное лишение свободы.

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